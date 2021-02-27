Kırıkkale'de yakalanan hırsızlık şüphelisinin hapis cezası ve 72 suç kaydı çıktı - Son Dakika

Kırıkkale'de yakalanan hırsızlık şüphelisinin hapis cezası ve 72 suç kaydı çıktı

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde bakır kablo çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlının, dolandırıcılıktan hakkında 4 yıl 4 ay hapis cezası ve çeşitli suçlardan 72 kaydı bulunduğu belirlendi.

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde bakır kablo çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlının, dolandırıcılıktan hakkında 4 yıl 4 ay hapis cezası ve çeşitli suçlardan 72 kaydı bulunduğu belirlendi. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Sulakyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yeşilli köyünde Kızılırmak kenarında muhtarlığa ait sulama dinamosu ve elektrik trafosundan bakır malzemelerin çalınması üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık zanlısının İ.Ö. (40) olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi Danacı köyünde yakaladı. Gözaltına alınan zanlının, dolandırıcılık suçundan hakkında 4 yıl 4 ay hapis cezası ve 72 suç kaydının olduğu tespit edildi. İ.Ö'nün işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

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