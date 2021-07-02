Kırıkkale'de yakıt tankerinin devrilmesi sonucu Kırıkkale-Ankara kara yolunda trafik 3 saat aksadı - Son Dakika

Kırıkkale'de akaryakıt yüklü tankerin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, patlama riskine karşı Kırıkkale- Ankara kara yolu yaklaşık 3 saat trafiğe kapatıldı.

Ali A. idaresindeki 06 EK 663 akaryakıt yüklü tanker, Kırıkkale-Ankara kara yolu Irmak köyü yakınlarındaki park alanına girdiği sırada devrildi.

Tırın üç parçaya ayrıldığı kazada, sürücü yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ekipler, tankerin patlama riskine karşı çevrede güvenlik önlemi alarak Kırıkkale-Ankara kara yolunu çift yönlü trafiğe kapattı.

TÜPRAŞ'tan gelen uzman ekiplerin aldığı önlemlerin ardından yakıt başka bir tankere aktarıldı.

Yaklaşık 3 saat trafiğe kapatıldıktan sonra kilometrelerce araç kuyruğu oluşan kara yolu, yeniden ulaşıma açıldı.

Vali Yunus Sezer ve Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da kaza yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Sezer, gazetecilere, "Hem itfaiye ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalıştı hem de polis ve jandarma ekiplerimiz güvenlik tedbirleri aldı. Yakıttaki sızma ve çevreye zarar verme riskine karşı da TÜPRAŞ'tan gelen ekiplerimiz çevresel boyutta tedbirleri aldılar. Geçmiş olsun, en azından sürücümüzün hayati tehlikesi yok." diye konuştu.