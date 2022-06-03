Kırıkkale'de yakıt yüklü tankerde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Kırıkkale'de yakıt yüklü tankerde çıkan yangın söndürüldü

03.06.2022 17:11

Kırıkkale'de mazot yüklü tankerin kupasında çıkan yangın söndürüldü.

Kırıkkale'de mazot yüklü tankerin kupasında çıkan yangın söndürüldü.

M.C. idaresindeki 06 FC 0495 plakalı mazot yüklü tankerin ön lastiklerinden, Kırıkkale- Ankara kara yolu Irmak köyü yakınlarında duman yükselmeye başladı.

Dumanı fark eden sürücü, aracını yol kenarındaki park alanında durdurup itfaiyeden yardım istedi.

Lastiklerden kupaya sıçrayan yangın, yakıtın bulunduğu tanka ulaşmadan Yahşihan Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bu arada polis ve jandarma ekipleri, tankerin çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kırıkkale'de yakıt yüklü tankerde çıkan yangın söndürüldü
Kırıkkale'de yakıt yüklü tankerde çıkan yangın söndürüldü
Kırıkkale'de yakıt yüklü tankerde çıkan yangın söndürüldü
Kırıkkale'de yakıt yüklü tankerde çıkan yangın söndürüldü
Kırıkkale'de yakıt yüklü tankerde çıkan yangın söndürüldü
Kırıkkale'de yakıt yüklü tankerde çıkan yangın söndürüldü
Kırıkkale'de yakıt yüklü tankerde çıkan yangın söndürüldü
Kırıkkale'de yakıt yüklü tankerde çıkan yangın söndürüldü
Kırıkkale'de yakıt yüklü tankerde çıkan yangın söndürüldü
Kırıkkale'de yakıt yüklü tankerde çıkan yangın söndürüldü

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de yakıt yüklü tankerde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de yakıt yüklü tankerde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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