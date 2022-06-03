Bu arada polis ve jandarma ekipleri, tankerin çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de yakıt yüklü tankerde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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