Kırıkkale'de Yalnız Yaşadığı Evde Ölü Bulundu
45 dakika önce
KIRIKKALE'de 4 gündür haber alınamayan Arap Yaşar Toksarı (59), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
KIRIKKALE'de 4 gündür haber alınamayan Arap Yaşar Toksarı (59), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Selimözer Mahallesi'nde bir apartman dairesinde yaşayan Arap Yaşar Toksarı'dan (59) 4 gündür haber alamayan komşuları, polise ihbarda bulundu. Kapıyı kırarak eve giren ekipler, Toksarı'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Emekli devlet memuru olduğu öğrenilen Toksarı'nın eşinin geçen yıl vefat ettiği ve 4 çocuğunun şehir dışında yaşadığı belirtildi.
Toksarı'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Görüntü dökümü:
Olay yerinden görüntü Polis
ekiplerinin incelemesi
Genel ve detay
Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 07:49 Kaynak: DHA
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