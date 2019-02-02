Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de Yalnız Yaşayan Kişi Evinde Ölü Bulundu

Kırıkkale'de Yalnız Yaşayan Kişi Evinde Ölü Bulundu

31 dakika önce

Kırıkkale'de kendisinden 4 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Kırıkkale'de Yalnız Yaşayan Kişi Evinde Ölü Bulundu, System.String[]
Kırıkkale'de kendisinden 4 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Selimözer Mahallesi 2290. Sokak'taki 3 katlı apartmanın giriş katında yalnız yaşayan emekli Arap Yaşar Toksarı'dan (59) 4 gündür haber alamayan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler evin kapısını kırarak içeri girdi. Toksarı'nın yerde hareketsiz yattığını gören sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Toksarı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Tosarı'nın cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:51 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan "Bu Bir İşgal" Deyip Talimat Vermişti, 91 Bin Kişinin Seçmen Kaydı Donduruldu Erdoğan, İsrail Parlamentosunda Bulunan Arap Kökenli Vekilleri Kabul Etti: Filistin'e Sırtımızı Dönmeyeceğiz

Boşanmak İsteyen Eşini Yatak Odası Görüntüleriyle Tehdit Ettiği İddia Edilen Koca: Ailesi, Eşimi Bana Karşı Kullanıyor Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Bu Yıl Seçim Yapılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 23:22:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de Yalnız Yaşayan Kişi Evinde Ölü Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]