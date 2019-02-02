Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de Yalnız Yaşayan Kişi Evinde Ölü Bulundu

Kırıkkale'de Yalnız Yaşayan Kişi Evinde Ölü Bulundu

1 saat önce

Kırıkkale'de kendisinden 4 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Kırıkkale'de Yalnız Yaşayan Kişi Evinde Ölü Bulundu, System.String[]
Kırıkkale'de kendisinden 4 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Selimözer Mahallesi 2290. Sokak'taki 3 katlı apartmanın giriş katında yalnız yaşayan emekli Arap Yaşar Toksarı'dan (59) 4 gündür haber alamayan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler evin kapısını kırarak içeri girdi. Toksarı'nın yerde hareketsiz yattığını gören sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Toksarı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Tosarı'nın cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:18 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



4 Çocuk Annesi Kadının Evinde Misafir Ettiği Adam, 14 Yaşındaki Kızını Kaçırdı, Gönderdiği Mesajla Dehşete Düşürdü Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Bu Yıl Seçim Yapılacak

Antalya'da 3'ü Kız 5 Cani, Genç Kıza Ormanda Yaptıkları İşkenceyi Kameraya Çekti Dünyaca Ünlü Japon Firmasının Türkiye CEO'su, İstanbul'da Bir Otelde Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 00:54:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de Yalnız Yaşayan Kişi Evinde Ölü Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]