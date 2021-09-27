Kırıkkale'de yanan yol süpürme aracı hasar gördü - Son Dakika

Yangın nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.

Kamyondan çıkan alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek itfaiye ekiplerine haber verdi.

İlaç çaldığı sırada suçüstü yakalanıp görevden uzaklaştırılan hemşire, intihar etti

Aralarında birbirinden ünlü markaların bulunduğu beyaz eşya ve elektronik devlerine rekabet soruşturması

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