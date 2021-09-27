Kırıkkale'de yanan yol süpürme aracı hasar gördü - Son Dakika

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde seyir halindeki yol süpürme kamyonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
M.B.Ç. idaresindeki 06 BLF 988 plakalı yol süpürme aracı, Kırıkkale- Ankara kara yolu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında motor kısmından yanmaya başladı.
Kamyondan çıkan alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek itfaiye ekiplerine haber verdi.
Yahşihan Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü, kamyonda hasar oluştu.
Yangın nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.
Kaynak: AA
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