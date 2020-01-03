Kırıkkale'de yangın çıkan apartmandaki 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Kırıkkale'de bir apartmanın giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Selim Özer Mahallesi 2293. Sokak'ta sabah saatlerinde 4 katlı apartmanın giriş katında Yaşar Baran'a ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Üst kattakilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Diğer dairelerde mahsur kalan biri çocuk 3 kişi, balkona uzatılan merdivenle indirildi.

Kimsenin bulunmadığı dairedeki eşyaların zarar gördüğü yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalar sürüyor.