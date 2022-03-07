Kırıkkale'de yaralı halde bulunan puhu kuşu tedaviye alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırıkkale'de yaralı halde bulunan puhu kuşu tedaviye alındı

07.03.2022 15:27
Kırıkkale'de yaralı halde bulunan puhu kuşu tedaviye alındı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde yaralı halde bulunan puhu kuşu, tedavi edilmek üzere Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Veteriner Fakültesine teslim edildi.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde yaralı halde bulunan puhu kuşu, tedavi edilmek üzere Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Veteriner Fakültesine teslim edildi.

İlçede görevli fahri av müfettişi, dağlık alanda kanadından yaralı halde bulduğu kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Ekipler de puhu kuşunun tedavi edilmesi için KKÜ Veteriner Fakültesine götürdü.

Yarılı kuşun, tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.

YORUMLAR
500
Kırıkkale'de marketlerde fiyat ve stok denetimi Kırıkkale'de marketlerde fiyat ve stok denetimi Kırıkkale'deki marketlerde fiyat etiketi ve stok denetimi Kırıkkale'deki marketlerde fiyat etiketi ve stok denetimi

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Kırıkkale Üniversitesi, Veteriner, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de yaralı halde bulunan puhu kuşu tedaviye alındı - Son Dakika


Son Dakika
15:23 Son dakika: Bakan Nebati'den stokçuluk yapanlara sert uyarı: Bunun altında kalırsınız
15:18 Kremlin, savaşı durdurmak için öne sürdüğü 4 koşulu açıkladı: İşte o 4 madde!
15:11 ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Rusya'ya sert çıkış: Savaş uçakları teyakkuzda bekliyor, baskıyı artıracağız
15:05 Son Dakika: Şaşırtan ayrılık! Teknik direktör Nestor El Maestro, Göztepe'den gitti
15:05 Adalet Bakanı Bozdağ: Stokçulukla ilgili yeni düzenleme geliyor
14:42 Gönüllü olarak katılmıştı! Ukraynalı aktör Pasha Lee, Rus ordusu ile girdiği çatışmada hayatını kaybetti
14:31 Rusya, dost olmayan ülkeleri sıraladı! Aralarında Türkiye var mı?
14:30 Kredi çekmeyi düşünüyorsanız tam zamanı: Bankalar faiz oranlarını düşürdü
14:30 Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarını Antalya'da bir araya getiriyor
14:26 Göz dolduran fedakarlık! Dünyanın dört bir tarafında binlerce insan Ukraynalılara yardım etmek için kalmayacakları evleri kiralıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 15:32:34. #1.12#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de yaralı halde bulunan puhu kuşu tedaviye alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement