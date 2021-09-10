Kırıkkale'de yasadışı bahisle mücadele - Son Dakika

Kırıkkale'de yasadışı bahisle mücadele

Kırıkkale'de yasadışı bahisle ilgili farkındalık oluşturulması amacıyla "Yasadışı bahse kırmızı kart" yazılı görsel, LED ekrana yansıtıldı.

Kırıkkale'de yasadışı bahisle ilgili farkındalık oluşturulması amacıyla "Yasadışı bahse kırmızı kart" yazılı görsel, LED ekrana yansıtıldı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yasadışı bahisle ilgili çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi ve manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacı ile oluşturulan SİBERAY programı çerçevesinde 'Yasadışı bahse kırmızı kart' konulu görsel, Kırıkkale Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan LED ekranda yayınlanmaya başlandı." ifadesi aktarıldı.

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