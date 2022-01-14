KIRIKKALE'DE 'YASAKLI IRK' 40 KÖPEK PETVET'E KAYDEDİLDİ - Son Dakika

KIRIKKALE'de, 'yasaklı ırk' olarak belirlenen 40 köpek, kısırlaştırdıktan sonra mikroçip takılarak Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'ne (PETVET) kaydedildi.

Kentte özel kliniklerde veteriner hekimler, yasaklı türler olarak bilinen 'Amerikan Pitbull Terrier', 'Dogo Argentino', 'Fila Brasileiro', 'Japanese Tosa', 'American Staffordshire Terrier' ve 'American Bully' cinsi köpeklerin kısırlaştırma işlemlerini yapıp, mikroçip yerleştirdikten sonra hayvan sahipleri de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne giderek PETVET'e kayıt yaptırıyor. Kayıt işlemleri, son günde de devam etti.

Köpeğini İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne getirerek çip taktıran Cengizhan Ağırman, "Hayvanların kayıt altına alınması önemli ama suç sadece hayvanlarda değil. İnsanların da dikkat etmesi gerekenler var. Hayvanların saldırganlaşmasının sebebi insanlar. Pasaportumuzu oluşturduğumuz için mutluyuz. Hayvanlarımız artık zararsız. Zaten tamamen kendi bahçemizde beslediğimiz hayvandı. Artık kimseye de zararı olmayacağını düşünüyorum" dedi.

Kentte bugüne kadar 'yasaklı ırk' 40 köpeğe çip takılarak kaydının yapıldığı öğrenildi.