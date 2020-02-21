Kırıkkale'de yaşayan yabancılara yönelik bilgilendirme toplantısı - Son Dakika
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Kırıkkale'de yaşayan yabancılara yönelik bilgilendirme toplantısı

7 saat önce

Kırıkkale İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından kentte yaşayan yabancılara bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kırıkkale'de yaşayan yabancılara yönelik bilgilendirme toplantısı, System.String[]

Kırıkkale İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından kentte yaşayan yabancılara bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.


İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından Kırıkkale'de yaşayan Uluslararası Koruma ve Geçici koruma statüsüne sahip yabancılara İl Kültür Müdürlüğü toplantı salonunda geniş katılımlı bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Yapılan toplantıda burada yaşayan Uluslararası koruma ve Geçici Koruma statüsüne sahip yabancılara İl Göç İdaresi Müdürü Mesut Erdoğan ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü uzmanlarınca son çıkan Torba Kanun Kapsamında 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu değişiklikleri, genel sağlık sigortası, bildirim yükümlülükleri, hakları ve uymaları gereken kurallar hakkında bilgiler verildi. - KIRIKKALE

İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:58 Kaynak: İHA
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