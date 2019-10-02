Kırıkkale'de

Kırıkkale'nin Keskin ve Bahşılı ilçelerinde "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Keskin'deki etkinlikte, Kaymakam Tekin Erdemir, Belediye Başkanı Dede Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ve öğrenciler, Keskin Kız Meslek Lisesi önünde bulunan yaya geçidinde sürücülere broşür dağıtarak, onları bilgilendirdi.

Kaymakam Erdemir, bu uygulama ile öğrencilerin bilinçlenmesinin sağlanacağını belirterek, uygulamanın trafikte yayalara daha saygılı davranılması ve öncelik verilmesi sebebiyle düzenlendiğini dile getirdi.

Bahşılı

Bahşılı ilçesinde de Barbaros İlkokulu önünde "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, öğrenciler ve polis ekipleri Barbaros İlkokulu önünde bulunan yaya geçidinde sürücülere broşür dağıtarak, onları bilgilendirdi.