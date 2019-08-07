Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de yaz Kur'an kursları kapanış programı
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Kırıkkale'de yaz Kur'an kursları kapanış programı

2 saat önce

Kırıkkale İl Müftülüğünce düzenlenen yaz Kur'an kurslarının kapanış programı düzenlendi.

Kırıkkale'de yaz Kur'an kursları kapanış programı, System.String[]
Kırıkkale İl Müftülüğünce düzenlenen yaz Kur'an kurslarının kapanış programı düzenlendi.
İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Vali Yunus Sezer, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Kur'an kursu öğreticileri, öğrenciler ile veliler katıldı.
Vali Sezer, burada yaptığı konuşmada, 2 aylık kurs süresince çocukların hem milli ve manevi değerlerini öğrenmeleri hem de hoş vakit geçirebilmeleri için kurs ve etkinlikler düzenlendiğini söyledi.
Çocuklara geleceği en iyi şekilde emanet edebilmek için bugünden büyük sorumluluklar yüklemek zorunda olduklarını ifade eden Sezer, "Artık milletlerin ve devletlerin çöküşü savaşla olmuyor. İnsan kalitesinin ne kadar iyi ya da kötü olmasıyla meydana geliyor. Dolayısıyla çocuklarımızı millet ruhuyla, millet olma ruhuyla, milli ve manevi değerlerimizi en iyi şekilde öğreterek yetiştirmek zorundayız." diye konuştu.
İl Müftüsü Şahin Yıldırım ise il genelinde 190 cami ve 121 Kur'an kursunda 17 Haziran'dan bugüne kadar 12 bin öğrenciye ulaştıklarını belirterek, yaz dönemi boyunca öğrencilere verilen kurs programı hakkında bilgi verdi.
Program, öğrencilerin düzenlenen ilahi ve şiir dinletilerinin ardından sona erdi.
Şahin Yıldırım, Kırıkkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:55 Kaynak: AA
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