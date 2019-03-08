Kırıkkale'de "Yaz Seracılığı Projesi"

Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunulan "Yaz Seracılığı Projesi"nin kabul edildiğini bildirdi.

Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunulan "Yaz Seracılığı Projesi"nin kabul edildiğini bildirdi.



Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, il müdürlüğü tarafından hazırlanan ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunulan projeyle 20 çiftçi için 525 metrekarelik seralar kurulacağını belirtti.



İl genelinde toplam 28 çiftçinin başvuruda bulunduğu projede, komisyon tarafından uygun bulunan 20 çiftçinin proje taahhütnamelerinin imzalandığını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:



"Kurulacak seralar, sulama sistemlerini de bünyesinde barındıran bir yapıya sahip olacak ve çiftçilerimize mart-aralık ayları arasında üç mahsul alma imkanı sunacak. İlimiz genelinde Örtü Altı Kayıt Sistemi'nde kayıtlı 15,55 dekar alanda yaz seracılığı yapılmakta ve yeni seralar ile bu alana 10,5 dekar daha eklenecek. Seracılık ve dolayısıyla örtü altı üretim alanlarının arttırılması gerekiyor. Örtü altı üretim alanlarının arttırılması adına eylem planımızda belirlediğimiz 2019 yılı hedefimize bu proje kapsamında kurulacak seralar ile ulaşmış olacağız."

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