Kırıkkale'de yaz spor okulları açıldı

Kırıkkale'de Gençlik ve Spor Bakanlığının 2022 yılı yaz spor okulları düzenlenen törenle açıldı.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Başpınar Spor Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin çok yetenekli olduğunu söyledi.

Şu anda imkanların da fazla olduğuna dikkati çeken Tekbıyıkoğlu, şöyle konuştu:

"Bizim gençliğimizde internet, elektronik oyunlar yoktu. Velilerimizden ricam, çocuklarımız ekranlarıyla değil, akranlarıyla zaman geçirsin, oynasın. Bu konuda Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ciddi atılımları var. Bütün illerde ve ilçe merkezlerinde gençlik merkezleri açıldı. Çocuklarımız buralara katılsın. Yine Cumhurbaşkanımız tarafından verilen karara göre, KYK yurtları bütün gençlerimize açık. Gençlerimiz buralardan istifade etsinler. Türkiye'yi, coğrafyasını ve insanını tanımak çok önemli."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş de Kırıkkale'de 17 tesiste 42 antrenör ve 24 branşta yaz spor okullarının açıldığını dile getirdi.

Salonların çocukların ikinci evi olduğunu belirten Güneş, öğrencileri spor okullarına davet etti.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, Amatör Spor Kulüpler Federasyonu (ASKF) Başkanı Sırrı Zengin, öğrenci ve velinin katıldığı tören, öğrencilerin spor gösterileriyle sona erdi.