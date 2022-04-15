Kırıkkale'de yeni mezarlık çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yeni mezarlık alanında yapılan çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni mezarlık çalışmalarında inşaat kısımları tamamlanarak çevre düzenlemesine geçildi.

Kırıkkale- Samsun kara yolundaki alanda yürütülen projeyi inceleyen Belediye Başkanı Saygılı, kısa süre önce başlanılan çalışmaların planlı bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Kırıkkale'nin geliştiğini, büyüdüğünü ve güzelleştiğini aktaran Saygılı, "Şehrimizin buna bağlı olarak da ihtiyaçları değişiyor. Şehrimizde bulunan mezarlık alanlarının kapasitesinin dolması nedeniyle başlattığımız Yeni Şehir Mezarlığımızın çalışmaları hızla devam ediyor. Çalışmaların yüzde 80'lik kısmı tamamlanmış durumda. Mezarlığımızda çevre düzenlemesini de önemsiyor ve o konuda da şehrimize yakışır bir konuma getirmeye özen gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.