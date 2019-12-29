Kırıkkale'de yeni yıl öncesi "torbacı" operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırıkkale'de yeni yıl öncesi 'torbacı' operasyonu - Son Dakika

Kırıkkale'de yeni yıl öncesi "torbacı" operasyonu

6 saat önce

Kırıkkale'de yeni yıl öncesinde uyuşturucu madde satan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kırıkkale'de yeni yıl öncesi

Kırıkkale'de yeni yıl öncesinde uyuşturucu madde satan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyon kapsamında M.B. isimli şüpheliyi takibe aldı.

İl merkezinde aracıyla seyir halindeyken gözaltına alınan M.B'nin üzerinde satışa hazır 120 gram toz esrar maddesi bulundu.

Şüphelinin evinde yapılan aramada ise kömürlükte 2 kova içerisinde toplam 3 kilo 100 gram toz esrar maddesi, 270 gram Hint keneviri tohumu ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sevk edildiği mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 04:04 Kaynak: AA
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