Kırıkkale'de yerel filyasyon ekipleri faaliyetlerine başladı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında Kırıkkale'de önceden altyapısı hazırlanan "İl Salgın Denetim Merkezi" yerel filyasyon ekipleri faaliyetlerine başladı.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklama göre, İçişleri Bakanlığının "Kovid-19 Tedbirleri" konulu ek genelgesiyle faliyetlerine başlayan ve okul müdürleri, öğretmenler, cami görevlileri ile muhtarlardan oluşan yerel filyasyon ekipleri mahallelerde sağlık personeliyle denetim yapıyor.

400 kişinin görev aldığı denetim ve kontrollerde salgının önlenmesi için ev ev ziyaretler gerçekleştiriliyor.