Kırıkkale'de Yeşil Vadi Su Birliği ve Katı Atık Birliği Meclis toplantıları - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırıkkale'de Yeşil Vadi Su Birliği ve Katı Atık Birliği Meclis toplantıları - Son Dakika

Kırıkkale'de Yeşil Vadi Su Birliği ve Katı Atık Birliği Meclis toplantıları

6 saat önce

Kırıkkale'de, Belediyeler Yeşil Vadi Su Birliği ve Katı Atık Birliği Meclis toplantısında sözleşmeli olarak görev yapan personellerinin 2020 ücreti belirlendi.

Kırıkkale'de Yeşil Vadi Su Birliği ve Katı Atık Birliği Meclis toplantıları, System.String[]

Kırıkkale'de, Belediyeler Yeşil Vadi Su Birliği ve Katı Atık Birliği Meclis toplantısında sözleşmeli olarak görev yapan personellerinin 2020 ücreti belirlendi.


Kırıkkale Belediye Meclis Salonundaki düzenlenen Katı Atık Birliği toplantısı, Meclis Başkan vekili Mutlu Erol Bakır Başkanlığında gerçekleşti. Gündem maddeleri arasında yer alan 2020 yılında çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli personel ücretinin belirlenmesi oy birliği ile üyelerce kabul edildi.


Meclis Başkan vekili Hafize Yıldız başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda sözleşmeli personellerin ücretleri oy birliğiyle üyelerce kabul edildi. - KIRIKKALE

Erol Bakır, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:34 Kaynak: İHA
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