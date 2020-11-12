Kırıkkale'de YHT hattı inşaatından hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kırıkkale'de YHT hattı inşaatından hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı inşaatından demir çaldıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı inşaatından demir çaldıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı. İlçeye bağlı Hisar köyünden geçen yüksek hızlı tren hattı viyadük inşaatından korkuluk demirlerinin çalınması üzerine jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Kadıoğlu Mahallesi'nde durdurduğu bir kamyonette yaptığı aramada, tren hattına ait olduğu belirlenen korkuluk demirlerini ele geçirdi. Araçta bulunan İ.A. ve G.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin yaklaşık 3 ay önce de hızlı tren hattında hırsızlık yapmaya çalıştıkları sırada jandarma ekiplerince yakalandığı ve mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi.

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