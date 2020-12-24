KIRIKKALE - Yılbaşı öncesi sahte içki denetimi - Son Dakika

Kırıkkale'de yılbaşı öncesi sahte içki üretimi ve satışına yönelik denetimler artırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Defterdarlık ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, kent ve ilçe merkezlerinde, sahte içkiye yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Alkol satışı yapılan iş yerlerinde belge kontrolü yapan ekipler, iş yeri sahiplerine sahte içki satmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Yetkililer, bandrolsüz, menşei belli olmayan, merdiven altı imal edilmiş ürünlerden uzak durulmasının, şüphelenilen ürünlerle ilgili ihbarda bulunulmasının önemli olduğunu vurguladı.

Denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.