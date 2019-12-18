Kırıkkale'de yılbaşı öncesi uyuşturucu denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırıkkale'de yılbaşı öncesi uyuşturucu denetimi - Son Dakika

Kırıkkale'de yılbaşı öncesi uyuşturucu denetimi

6 saat önce

Kırıkkale'de polis ekipleri yeni yıl öncesi uyuşturucu kullanan ve satışı yapan kişilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kırıkkale'de yılbaşı öncesi uyuşturucu denetimi, System.String[]

Kırıkkale'de polis ekipleri yeni yıl öncesi uyuşturucu kullanan ve satışı yapan kişilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki park ve bahçelerde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik uygulama yaptı.

Polis ekipleri, Büyük Şehir Parkı'nda gerçekleştirilen denetimde, şüphelilerin üzerini aradı, GBT'lerini sorguladı.

Vatandaşların huzurlu ve güvenli şekilde yılbaşını geçirmeleri için denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kırıkkale, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:58 Kaynak: AA
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