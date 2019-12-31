Kırıkkale'de yılbaşı öncesi uyuşturucu denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırıkkale'de yılbaşı öncesi uyuşturucu denetimi - Son Dakika

Kırıkkale'de yılbaşı öncesi uyuşturucu denetimi

6 saat önce

Kırıkkale'de polis ekipleri yeni yıl öncesi uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kırıkkale'de yılbaşı öncesi uyuşturucu denetimi, System.String[]

Kırıkkale'de polis ekipleri yeni yıl öncesi uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik denetim gerçekleştirdi.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki parklarda "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik uygulama yaptı.


Polis ekipleri, Büyük Şehir Parkı, Cumhuriyet Meydanı ve Sevgi Yolu'nda şüpheli kişilerin üzerini aradı, GBT'lerini sorguladı.

Vatandaşların huzurlu ve güvenli şekilde yılbaşını geçirmeleri için denetimlerin gece boyu devam edeceği öğrenildi.

Kırıkkale, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:40 Kaynak: AA
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