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KIRIKKALE'DE, YILIN İLK BEBEĞİ DÜNYAYA GELDİ - Son Dakika

KIRIKKALE'DE, YILIN İLK BEBEĞİ DÜNYAYA GELDİ

01.01.2022 01:58

KIRIKKALE Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkale'de, dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti.

KIRIKKALE Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkale'de, dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve beraberindeki heyet, 2022 yılının ilk bebeği Deniz Kaan Altın'ı Yüksek İhtisas Hastanesinde ziyaret etti. Nurhayat ile Yasin Altın çiftinin 2'nci çocuklarını dünyaya getirme sevinçlerine ortak olan Vali Tekbıyıkoğlu ile Belediye Başkanı Saygılı, çifte bebekleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yıl diledi.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Vali Tekbıyıkoğlu, "Bazı meslekler vardır vatandaşın huzur, sükün, sağlık ve afiyeti için çaba sarf eder 24 saat boyunca. Jandarmamız, polisimiz, sağlık çalışanlarımız, AFAD'ımız, itfaiye teşkilatımız ve hastanedeki personelimiz yine vatandaşımızın hizmetinde. 2020 yılı çok iyi bir yıl değildi, 2021 yılı ondan biraz daha iyiydi ama 2022'ye ilişkin umutlarımız var. 2022 yılının ülkemize, milletimize, Kırıkkale'mize hayırlı olmasını, uğur getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ise "Görevinin başındaki arkadaşların yeni yıllarını kutladık. Acısıyla tatlısıyla bir yıl geçti. Yeni bir yıla yeni bir ümitle bakıyoruz. 2022 yılı çok daha iyi geçecek. İnşallah tüm İslam alemi için, büyük Türk Milleti için, bütün insanlık için hayırlı bir yıl olur" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Vali Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve beraberindekiler yeni yıl programı kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi, İtfaiye Müdürlüğü, Cumhuriyet Polis Karakolu, Trafik Denetleme Noktalarında görev yapan personelleri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

KIRIKKALE'DE, YILIN İLK BEBEĞİ DÜNYAYA GELDİ
KIRIKKALE'DE, YILIN İLK BEBEĞİ DÜNYAYA GELDİ
KIRIKKALE'DE, YILIN İLK BEBEĞİ DÜNYAYA GELDİ
KIRIKKALE'DE, YILIN İLK BEBEĞİ DÜNYAYA GELDİ
KIRIKKALE'DE, YILIN İLK BEBEĞİ DÜNYAYA GELDİ

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Mehmet Saygılı, Yasin Altın, Kırıkkale, Altın, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KIRIKKALE'DE, YILIN İLK BEBEĞİ DÜNYAYA GELDİ - Son Dakika


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