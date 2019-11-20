Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan Kırıkkale'de, yoğun sis etkili oluyor.

Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sis nedeniyle Kırıkkale- Ankara, Kırıkkale- Kayseri ve Kırıkkale- Samsun kara yolunun bazı bölümlerinde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Bazı sürücüler, dinlenme tesislerinde mola vererek sisin etkisinin azalmasını bekledi.

Kentte sisin yarın da devam etmesi bekleniyor.