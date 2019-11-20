Kırıkkale'de yoğun sis
6 saat önce
Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan Kırıkkale'de, yoğun sis etkili oluyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:34 Kaynak: AA
Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan Kırıkkale'de, yoğun sis etkili oluyor.
Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sis nedeniyle Kırıkkale- Ankara, Kırıkkale- Kayseri ve Kırıkkale- Samsun kara yolunun bazı bölümlerinde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.
Bazı sürücüler, dinlenme tesislerinde mola vererek sisin etkisinin azalmasını bekledi.
Kentte sisin yarın da devam etmesi bekleniyor.
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