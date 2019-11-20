Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de yoğun sis
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Kırıkkale'de yoğun sis

6 saat önce

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan Kırıkkale'de, yoğun sis etkili oluyor.

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan Kırıkkale'de, yoğun sis etkili oluyor.

Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sis nedeniyle Kırıkkale- Ankara, Kırıkkale- Kayseri ve Kırıkkale- Samsun kara yolunun bazı bölümlerinde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Bazı sürücüler, dinlenme tesislerinde mola vererek sisin etkisinin azalmasını bekledi.

Kentte sisin yarın da devam etmesi bekleniyor.

Kırıkkale'de yoğun sis

Kırıkkale, Kayseri, Samsun, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:45 Kaynak: AA
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