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Kırıkkale'de yoğun sis

6 saat önce

Kırıkkale'de yoğun sisKırıkkale'de etkili olan sis nedeniyle karayollarında görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Kırıkkale'de yoğun sis

Kırıkkale'de etkili olan sis nedeniyle karayollarında görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Sabah saatlerinde etkili olan sis, yaşamı olumsuz etkiledi. 43 ilin geçiş noktasında bulunan kentte karayolunda sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Araçlar, yollarda güçlükle ilerledi. Trafik ekipleri, ulaşımda aksamaya neden olan sis nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kırıkkale'de yoğun sis

Kırıkkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:22 Kaynak: DHA
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