Kırıkkale'de yol kontrolünde esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de yol kontrolünde esrar ele geçirildi

07.03.2022 16:49
Kırıkkale'de yol kontrolünde esrar ele geçirildi

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde üzerinde esrar maddesi bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde üzerinde esrar maddesi bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale- Ankara kara yolundaki uygulama noktasında bir aracı durdurdu.

Ekipler, narkotik köpeği "Tepe"nin de katıldığı aramada araçta bulunan H.T'nin (33) üzerinde 23,5 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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İl Jandarma Komutanlığı, Kırıkkale, Ankara, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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