Kırıkkale'de yolcu otobüs şarampole devrildi: 7 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de yolcu otobüs şarampole devrildi: 7 yaralı - Son Dakika

Kırıkkale'de yolcu otobüs şarampole devrildi: 7 yaralı

6 saat önce

Kırıkkale'de 17 kişinin bulunduğu yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de yolcu otobüs şarampole devrildi: 7 yaralı, System.String[]

Kırıkkale'de 17 kişinin bulunduğu yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.


Kaza, Kırıkkale'de 15 Temmuz Demokrasi Otogarı çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir'den Ankara'ya yolcu taşıyan Evren Y. idaresindeki 16 SYK 73 plakalı otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. 2'si personel 17 kişinin bulunduğu otobüste sürücü Evren Y. (45) ile yolculardan S.B. (50), R.B. (50), N.G., N.B. (19), Ö.B. (30) ve A.İ. (40) yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar itfaiye ve sağlık görevlilerince otobüsten çıkartılarak Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Nevşehir, Evren, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:05 Kaynak: İHA
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