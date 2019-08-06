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Kırıkkale'de yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 6 yaralı

53 dakika önce

Kırıkkale'de yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]
Kırıkkale'de yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Ankara'dan Kırşehir'e seyreden Şükrü Barış (41) idaresindeki 40 LE 830 plakalı yolcu otobüsü ile Zekeriya Morkan yönetimindeki 06 GE 3340 plakalı tır, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Bahşılı ilçesi girişinde çarpıştı.
Kazada, otobüs sürücüsü Şükrü Barış ile yolculardan Süleyman Akbaş (18), Eda Taşçı (31), Aysun Ata (35), Menekşe Sarı (70) ve Kenan Hakan Tunce (35) yaralandı.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesi ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kırıkkale, Kırşehir, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:47 Kaynak: AA
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