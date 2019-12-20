Kırıkkale'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 7 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırıkkale'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 7 yaralı - Son Dakika

Kırıkkale'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 7 yaralı

6 saat önce

Kırıkkale'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 7 yaralı, System.String[]

Kırıkkale'de yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Nevşehir'den Ankara'ya giden Evren Yüksel (45) idaresindeki 16 SYK 73 plakalı yolcu otobüsü, yolcu almak için uğradığı Kırıkkale Terminali'nin çıkışında şarampole devrildi.

Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bazı yolcular kendi imkanlarıyla, bazıları da itfaiye ve sağlık ekiplerince otobüsten çıkarıldı.

Yaralanan sürücü ile yolculardan Sultan (50) ve Ramazan Bulut (50), Neriman Günaydın Çağlı Karakaya, Nefise Bayraktar (19), Ömer Barut (30) ve Abdullah İşler (40), ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Otobüste iki sürücü ve 14 yolcu bulunduğu öğrenildi.

Kırıkkale, Nevşehir, Ankara, Evren, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:06 Kaynak: AA
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