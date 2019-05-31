Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de yolcu otobüsü şoförlerinden "kontak kapatma" eylemi
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Kırıkkale'de yolcu otobüsü şoförlerinden "kontak kapatma" eylemi

1 saat önce

Kırıkkale Ankara arasında yolcu taşıyan otobüs firmalarının yetkilileri, terminale giriş-çıkış ücretlerine zam yapılmasına kontak kapatarak tepki gösterdi.

Kırıkkale'de yolcu otobüsü şoförlerinden
Kırıkkale Ankara arasında yolcu taşıyan otobüs firmalarının yetkilileri, terminale giriş-çıkış ücretlerine zam yapılmasına kontak kapatarak tepki gösterdi.
Kırıkkale 15 Temmuz Demokrasi Terminali'nde Kırıkkale Ankara arasında faaliyet gösteren otobüs firmaları, terminal müdürlüğünce giriş-çıkış ücretlerinin 25 liradan 35 liraya çıkarılmasını protesto ederek, seferlerini iptal etti.
Sabah saatlerinde terminale gelen vatandaşlar ise otobüslerin hareket etmeyeceğini öğrenince yetkililere tepki gösterdi.
Bunun üzerine terminale çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Halil Danacı ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu da terminale gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Danacı, terminal müdürlüğünün bilgi vermeden sadece Kırıkkale'den Ankara'ya gidecek otobüslerin giriş çıkış ücretlerine zam yaptığını belirterek, yaşanan mağduriyetin bir an önce giderileceğini söyledi.
Yolculardan Orhan Gül de Kırıkkale'de çalıştığını ve bayram tatili için sabah terminale geldiğini ifade ederek, kontak kapatma eylemi nedeniyle mağdur olduğunu dile getirdi.
Ankara'dan saat 13.00'te Yalova'ya biletinin olduğunu anlatan Gül, "Böyle giderse yetişmem çok zor. Kırıkkale'de saat 09.30'da biletim vardı. Saati geçti hala burada bekliyoruz. Bayram öncesi mağduruz. Ne olacak şimdi. Bu kadar yolcu nereye gidecek, ne yapacak?" dedi.
Otobüs firmalarının eylemi sonlandırması için görüşmeler devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:56 Kaynak: AA
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