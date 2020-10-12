Son dakika haberleri! Kırıkkale'de yüz yüze eğitimde ikinci aşama - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kırıkkale'de yüz yüze eğitimde ikinci aşama
12.10.2020 12:32
Son dakika haberler: KIRIKKALE'de 2, 3, 4, 8 ve 12'nci sınıflar, lise hazırlık sınıfı ve özel gereksinimli öğrenciler, koronavirüs salgınına karşı gerekli önlemler alınarak dersbaşı yaptı.
KIRIKKALE'de 2, 3, 4, 8 ve 12'nci sınıflar, lise hazırlık sınıfı ve özel gereksinimli öğrenciler, koronavirüs salgınına karşı gerekli önlemler alınarak dersbaşı yaptı.Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında ilkokul 2, 3, 4'üncü sınıflar, köy okulları, 8 ve 12'nci sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler yüz yüze eğitime başladı. Kırıkkale'de öğrenciler, sabahın erken saatlerinde okullarının bahçesinde toplandı. Öğrencilere burada maske, mesafe ve hijyen kuralları konusunda bilgiler verildi. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak sınıflara alındı. Çocuklarını okula gönderen veliler ise okul bahçesi önünde bekledi.
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