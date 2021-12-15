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Kırıkkale'de zabıta ekipleri fırınları denetledi - Son Dakika

Kırıkkale'de zabıta ekipleri fırınları denetledi

15.12.2021 14:11
Kırıkkale'de zabıta ekipleri fırınları denetledi

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde faaliyet gösteren fırınlarda denetim gerçekleştirdi.

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde faaliyet gösteren fırınlarda denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, zabıta ekiplerinin vatandaşların sağlıklı ve kaliteli hizmet alabilmeleri için fırınlarda ruhsat, gramaj ve hijyen denetimlerini sürdürdüğü belirtildi.

Ekiplerin imalathanelerin temizliği, hammaddelerin saklanma koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri, ekmek gramajı ve çalışanlara yönelik denetimlerine devam ettiği aktarılan açıklamada, "Genel temizlik kurallarına uygun şekilde üretim yapmayan iş yerlerinin eksiklerini bir an önce gidermeleri için işlem başlatılırken, üretim esnasında maske, eldiven ve bone takılması konusunda da uyarılarda bulundu. Denetimler kapsamında 2021 yılı içerisinde 100'ün üzerinde fırında denetim gerçekleştiren ekipler, kurullara uymayan işletmelere de cezai işlem uyguladı." ifadeleri aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, şunları kaydetti:

"Yapılan denetimlerimizde ciddi bir sıkıntı ile karşılaşmadık. Vatandaşlarımızın sağlığını düşünerek kurallara uyan esnaflarımıza teşekkür ediyoruz. Eksikleri bulunan işletmeleri de bu eksikliklerini gidermeleri hususunda uyararak gerekli yasal süreyi tanıyoruz. İnsan sağlığını tehdit edebilecek unsurları ortadan kaldırmak ve halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerimiz aralıksız devam edecek."

Kırıkkale'de zabıta ekipleri fırınları denetledi
Kırıkkale'de zabıta ekipleri fırınları denetledi
Kırıkkale'de zabıta ekipleri fırınları denetledi

Zabıta Müdürlüğü, Kırıkkale, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de zabıta ekipleri fırınları denetledi - Son Dakika


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