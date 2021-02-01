KIRIKKALE - Zabıta ekiplerinden iş yerlerinde fiyat denetimi - Son Dakika

Kırıkkale'de zabıta ekipleri iş yerlerinde fiyat artışlarıyla ilgili denetim gerçekleştirdi.

İl Ticaret Müdürlüğü koordinesinde, Kırıkkale Defterdarlığı denetimcileri ve belediye zabıta ekiplerinin yaptığı çalışmayla kentte bulunan bakkallarda ve marketlerde satılan gıda ürünlerinin fiyatı denetlendi.

Ekipler, başta sıvı yağ, gıda, deterjan, süt ürünleri, çocuk bezi ve mama olmak üzere markette satışı yapılan tüm ürünlerin alış ve satış faturalarını inceledi.

Denetimler sırasında açıklamalarda bulunan İl Ticaret Müdürü Seyfettin Çetiner, Defterdarlık, belediye ve hal müdürlüğü yetkilileriyle iş birliği ile denetim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Denetimlerde satıcıların fiyat derlemesinin kontrol edildiğini anlatan Çetiner, "Biliyorsunuz son zamanlarda fiyatlarda ciddi artışlar var. Bakanlığımızın ve valiliğimizin talimatları ile 4 ekip halinde denetimlere başladık. Piyasadaki fiyat artışlarının kaynağını tespit etmek istiyoruz. Fahiş fiyat artışı olan işletmelerle ilgili tutanak tutup bakanlığımıza bildireceğiz. Yaptığımız denetimlerde hem etiket fiyatlarını hem de fiyat artışını denetleniyoruz. Etiket fiyatı ile kasadaki fiyat uymadığı takdirde onunla ilgili de ayrıca cezai işlem uyguluyoruz." diye konuştu.