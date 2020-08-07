Kırıkkale'de zabıta ekiplerinden Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Kırıkkale Belediyesi zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, koronavirüs denetimlerinin aralıksız sürdürdüğü, temizlik, maske ve sosyal mesafe tedbirlerine uyulması yönünde esnaf ve vatandaşların uyarıldığı belirtildi.

Pazar yeri denetimlerini sürdüren ekiplerin diğer taraftan da kent merkezinde esnaf ve vatandaşlara yönelik denetimlerde bulunduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zabıta ekiplerimiz denetimlerde, vaka sayılarında artış olduğunu, hayatın her alanında tedbirlere uyulmasının bu dönemde daha da önem kazandığını belirtiyor. Denetimler, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, lokanta, kafe, çay ocakları gibi yaşam alanlarını kapsayacak şekilde yapılıyor. Denetimlerde iş yerlerinde hijyen ve kapalı alanlarda maske takılıp takılmadığı kontrolü yapılırken vatandaşlara da sık sık sosyal mesafenin korunması yönünde uyarılarda bulunuyor. Ekipler denetimler çerçevesinde kurallara uymayan iş yerlerine idari para cezası uygularken tedbirler kapsamında denetimler zabıta ekipleri tarafından aralıksız sürdürülecek."