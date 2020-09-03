Kırıkkale'de zabıta ekiplerinden Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında fırınları denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin denetimlerde genel temizlik, iş yeri ruhsatı ve çalışma belgelerinin yanı sıra, maske ve sosyal mesafeye uyulup uyulmadığının incelendiği belirtildi.

Ekiplerin iş yeri sahiplerine kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fırın içerisinde yoğunluk oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğine de dikkat çeken ekiplerimiz, iş yerleri içerisinde maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda gerekli bilgilendirmeleri de yaptı. Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, maske, mesafe ve hijyen kurallarına harfiyen uyan işletme sahiplerine teşekkür ederken, kuralları esneten firmaları uyardı. Uymayan firmalara ise idari para cezası uyguladı."