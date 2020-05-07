Kırıkkale'de zabıtadan ramazan ve Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında iş yerlerindeki denetimlerine davam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, denetimlerde ekiplerin koronavirüse karşı alınması gereken tedbirler konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundukları ve sosyal mesafe kuralına uyulmasını istedikleri belirtildi.

Ekiplerin esnaflara da hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zabıta ekiplerimiz, mağaza içerisinde bulunması gereken en fazla müşteri sayısı, market içlerinde giriş ve çıkışların kontrollü yapılması, çalışanların ve vatandaşların içeri maske ile girmelerinin sağlanması, eldiven kullanılması ve gerekli hijyen kurallarına uymaları yönünde hatırlatmalarda bulunuyor. Ekiplerimiz, koronavirüs salgını ve ramazan ayı boyunca vatandaşlarımızın sağlıklı ve hijyenik bir ortamda gönül rahatlığı ile alışverişlerini yapmaları için denetimlerini aralıksız sürdürecek."