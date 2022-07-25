Kırıkkale'de zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan 14 kişi taburcu edildi

KIRIKKALE'nin Çelebi ilçesi Karabucak köyünde, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran aynı aileden 14 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Çelebi ilçesine bağlı Karabucak köyünde oturan aynı aileden Mustafa (63), Ayşe (35), Aleyna (13), Adile (12), Saliha (18), Elif (8), Mehmet (33), Salih (23), Meryem (25), Emine (18), Fevziye (14) Şemse (17), Yusuf (21) ve Sera Aldeniz (16) şiddetli karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle dün akşam Karakeçili Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Aile üyelerinden bazıları, ilk müdahalelerinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi. Zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan 14 kişi, bugün taburcu edildi.

Çelebi Kaymakamlığı'nca olaya ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"İlçemiz Karabucak köyünde içme suyundan etkilendiklerini belirterek sağlık kuruluşlarımıza başvuran aynı aileden 8- 63 yaş aralığındaki 14 vatandaşımızın yapılan ilk tetkiklerinde, rahatsızlıklarının daha önce hazırlanmış; ancak uygun saklama koşullarında saklanmamış gıdaların tüketiminden kaynaklandığı değerlendirilerek tedavilerine başlanılmış ve bugün itibarıyla hastanelerimizde tedavi gören 14 vatandaşımız, tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."