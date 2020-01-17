Kırıkkale'de zihinsel engelli öğrenciler karne heyecanı yaşadı - Son Dakika
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Kırıkkale'de zihinsel engelli öğrenciler karne heyecanı yaşadı

6 saat önce

Kırıkkale'deki özel merkezlerde eğitim gören zihinsel engelli öğrenciler karne sevinci yaşadı.

Kırıkkale'de zihinsel engelli öğrenciler karne heyecanı yaşadı, System.String[]

Kırıkkale'deki özel merkezlerde eğitim gören zihinsel engelli öğrenciler karne sevinci yaşadı.

Mevlüt Hiçyılmaz Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde eğitim gören 55 öğrenci öğretmenlerinden karnelerini alırken, aileleri de çocuklarını yalnız bırakmadı.

Öğretmenleri tarafından özenle süslenen karnelerini alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.

Merkez müdürü Hüseyin Meydaneri, gazetecilere yaptığı açıklamada, 55 öğrenciye 20 öğretmenle eğitim verdiklerini söyledi.

Orta ve ağır zihinsel engelli öğrencileri olduğunu anlatan Meydaneri, "Öğrencilerimiz zihinsel engelli olmaları nedeniyle sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ağırlıklı olmak üzere günlük yaşam ve öz bakım becerileri eğitimleri veriliyor. Çocukları sosyal hayata hazırlayacak dersler veriliyor. Bir nebze de olsa çocuklarımıza okuma yazma eğitimi de vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Velilerden Yasemin Onay da "Çocuklarımızın böyle heyecanlı olması çok güzel bir şey. Çocuklarımız karne alıyorlar, bir şeyler öğreniyorlar. Bu yüzden çok heyecanlıyız, çok güzel. Çocuklardan çok biz heyecanlanıyoruz." dedi.

"Çocuklarımız bize Rabb'imizin hediyesi"

Velilerden Abidin Çiftçi ise "Çocuklarımız ve öğretmenlerimizle gurur duyuyoruz. Allah onlardan razı olsun, çocuklarımızla ilgileniyorlar. Çocuklarımız şu anda harfleri öğrendi, inşallah okumaya da geçecekler. Çocuklarımızla her zaman mutluyuz. Çocuklarımız bize Rabb'imizin hediyesi." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler ve aileleri, karne dağıtımının ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:32 Kaynak: AA
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