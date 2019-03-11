Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kırıkkale'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

1 saat önce

KIRIKKALE'de 2 minibüs ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
KIRIKKALE'de 2 minibüs ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Millet Bulvarı Rektörlük Kavşağı'nda meydana geldi. Musa Yalçın yönetimindeki 71 S 0232 plakalı servis minibüsü ile Mehmet Alsaç yönetimindeki 71 D 415 plakalı minibüs, Rektörlük Kavşağı'nda çarpıştı. Ardından aynı yöndeki Mustafa Güz yönetimindeki 71 BJ 208 plakalı otomobil ile Aynur Öztürk yönetimindeki 42 RM 730 plakalı otomobillerde minibüslere arkadan çarptı. Zincirleme kazada, isimleri henüz bilinmeyen 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları çevre hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri ise, olay yerinde güvenlik önlemi alarak, bulvarı bir süreliğine araç trafiğine kapattı. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından bulvar ulaşıma açıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Kırıkkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:10 Kaynak: DHA

Kırıkkale, Güncel
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