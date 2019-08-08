Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
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Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralıKIRIKKALE - Kırıkkale'de 6 otomobilin çarpışması sonucu meydana zincirleme trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kırıkkale Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:42 Kaynak: İHA
'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
KIRIKKALE - Kırıkkale'de 6 otomobilin çarpışması sonucu meydana zincirleme trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Kurban Bayramı
dolayısıyla 43 ilin geçiş noktasındaki 'kili kavşak' diye adlandırılan D-200 kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle 6 araçlı trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan M. P, G.U. ve A.U. olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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