Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
2 saat önce
Kırıkkale'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kırıkkale Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:46 Kaynak: AA
'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kırıkkale- Ankara
kara yolu Yeni Sanayi Kavşağı yakınlarında, Kırıkkale istikametine giden 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Mustafa Pınarbaşı, Gürsel Ulusu, Ayşe Ulusu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
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