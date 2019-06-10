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Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

3 saat önce

Kırıkkale-Ankara karayolunda 4 araçlı meydana gelen zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı, System.String[]
Kırıkkale- Ankara karayolunda 4 araçlı meydana gelen zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza; Kırıkkale-Anakara Karayolundaki Yeni Sanayi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa K. idaresindeki 34 TA 1612 otomobil ile aynı yönde seyir halinde ilerleyen Muhammet Buğra Y. idaresindeki 06 KKT 05 plakalı otomobil, Faruk T. İdaresindeki 06 GD 4633 plakalı otomobil ve Özkan S. İdaresindeki 26 UA 716 plakalı otomobilin karıştığı 4 araçlı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Araçların içindeki yolculardan; Bengü Sena Y., Ahmet Musa Y., Meral K., Zuhal Ö., Sudenaz Ö., ve Pembe T. Kazanın etkisiyle yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 09:08 Kaynak: İHA
Ankara, Kırıkkale, 3. Sayfa
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