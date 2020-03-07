Kırıkkale define şantiyesi şaşırttı - Son Dakika
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Kırıkkale define şantiyesi şaşırttı

7 saat önce

Define şantiyesi şaşırttıKIRIKKALE'nin Keskin ilçesi Efendi köyünde, define için 100 metre derinlikte, 40 metre uzunlukta tünel kazan ve gözaltına 6 kişinin sorgusu sürüyor.

Define şantiyesi şaşırttı

KIRIKKALE'nin Keskin ilçesi Efendi köyünde, define için 100 metre derinlikte, 40 metre uzunlukta tünel kazan ve gözaltına 6 kişinin sorgusu sürüyor. Köylüler, çadırda soba yakarak soğuktan korundukları belirlenen şüphelilerin kazı alanında kurduğu şantiyeyi görünce şaşkına döndü.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün köy mezarlığının yakınında devriye gezerken, terk edilmiş mandıranın karşısındaki dağın eteğinde kazı yapıldığını fark etti. Kazı yapılan alana baskın düzenleyen jandarma ekipleri, 6 kişiyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. F.K, S.K, E.Ö, Y.S, Y.A. ve M.D, gözaltına alındı.

ŞANTİYE GİBİ

Şüphelilerin, ilk etapta kepçe ile kazı yaptığı, daha sonra kazma ve küreklerle yerin 100 metre altına indikleri belirlendi. Göçük riskine karşı maden ocaklarında olduğu gibi ahşap direklerle tahkimat kurarak tünel açan şüphelilerin, ahşap merdivenle aşağıya inip, mezarlığın altına doğru da 40 metre ilerledikeri saptandı. Kazı alanında adeta şantiye kuran şüphelilerin, yakalanmamak için hava karardıktan sonra çalıştığı, soğuktan korunmak için de çadır kurdukları ve burada soba yaktıkları belirlendi. Uzaktan bakıldığında dağın eteğinde oyuk alanda fark edilmeyen şüphelilerin kazıda kullandıkları malzemelere el konuldu.

'ŞAŞKINA DÖNDÜK'

Köy sakinlerinden Adem Duru, kazı yapılan alanı görünce şaşkına döndüklerini söyledi. Duru, "Biz açıkçası şaşırdık. Burdan gelip geçerken hiç dikkat etmiyorduk, olayı jandarmadan öğrendik. Bu bölgede kral mezarlarının olduğu söyleniyordu. Bu söylenti, bu kazıyla doğrulanmış oldu. Jandarma ekipleri ihbar üzerine gerekeni yapmış, açıkçası şaşkınız" diye konuştu.

Öte yandan kaçak kazı yaparken gözlatına alınan kişinin İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorguları sürüyor.

Kırıkkale define şantiyesi şaşırttı

Jandarma, Keskin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:57 Kaynak: DHA
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