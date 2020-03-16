Kırıkkale'deki camilerden 'lütfen evde namaz kılınız' anonsu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırıkkale'deki camilerden 'lütfen evde namaz kılınız' anonsu - Son Dakika

Kırıkkale'deki camilerden 'lütfen evde namaz kılınız' anonsu

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, "Yeni tip korona virüs tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere, cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir" açıklamasının ardından Kırıkkale'deki tüm camilerden "Lütfen evde namaz kılınız" anonsu yapıldı.

Kırıkkale'deki camilerden 'lütfen evde namaz kılınız' anonsu, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, "Yeni tip korona virüs tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere, cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir" açıklamasının ardından Kırıkkale'deki tüm camilerden "Lütfen evde namaz kılınız" anonsu yapıldı.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında Kırıkkale'deki tüm cami hoparlörlerinden "Lütfen evde namaz kılınız" şeklinde vatandaşlara duyuru yapıldı. Anonsta, "Saygıdeğer halkımızın dikkatine. Salgın hastalık riski sona erinceye kadar camilerimizde cemaatle vakit namazları ve Cuma namazları kılınmayacaktır. Lütfen namazlarınızı evlerinizde kılınız" ifadelerine yer verildi.


İkindi namazında da camilerin boş olduğu görüldü. - KIRIKKALE

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:35 Kaynak: İHA
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