Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'deki Doğal Gaz Patlamasına İlişkin Davada 4 Sanığa Hapis Cezası

Kırıkkale'deki Doğal Gaz Patlamasına İlişkin Davada 4 Sanığa Hapis Cezası

4 saat önce

Kırıkkale'de bir kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamayla ilgili davada, Kırıkkale Doğal Gaz Dağıtım Pazarlama (KIRGAZ) görevlisi 5 sanıktan 4'üne hapis cezası verildi.

Kırıkkale'deki Doğal Gaz Patlamasına İlişkin Davada 4 Sanığa Hapis Cezası, System.String[]
Kırıkkale'de bir kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamayla ilgili davada, Kırıkkale Doğal Gaz Dağıtım Pazarlama (KIRGAZ) görevlisi 5 sanıktan 4'üne hapis cezası verildi.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar M.Ç, Fatih Mehmet Güven, Ercan Çakmak, Ahmet Dinçer ve Orhan Fak ile avukatları, sanık yakınları ve müştekiler katıldı.

Müştekiler, sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, cezalandırılmalarını istedi.

"Taksirle yangına neden olma" ve "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlarından yargılanan sanıklardan Çakmak, patlama olmadan önce ilk müdahaleyi kendisinin yaptığını ve hemen gazı kestiğini iddia ederek, beraatini talep etti.

Sanık Güven ise kendisinin idari personel olarak çalıştığını ve o gün evde olduğunu savunarak, beraatini istedi.

Diğer sanıklar da önceki savunmalarını tekrar ederek, beraatlerini istedi.

Sanık avukatlarının yeniden bilirkişi ve keşif raporu hazırlanması taleplerini reddeden mahkeme heyeti, sanıklar Güven, Çakmak, Dinçer ve Fak'a 3 yıl 9'ar ay hapis cezası verdi, M.Ç'nin beraatine hükmetti.

Kurtuluş Mahallesi 727. Sokak'ta, 22 Şubat'ta 4 katlı binada doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada bir kişi ölmüş, 14 kişi yaralanmıştı.


Olayla ilgili açılan davanın iddianamesinde, sanıkların, "taksirle yangına neden olma" ve "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlarından cezalandırılması talep edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:24 Kaynak: AA

Kırıkkale, Güncel
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