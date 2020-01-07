Kırıkkale'deki FETÖ davası 7 Nisan'a ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırıkkale'deki FETÖ davası 7 Nisan'a ertelendi - Son Dakika

Kırıkkale'deki FETÖ davası 7 Nisan'a ertelendi

6 saat önce

KIRIKKALE'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan Kırıkkale Üniversitesi eski akademik ve idari personeli 20 tutuksuz sanığın yargılanması, 7 Nisan'a ertelendi.

Kırıkkale'deki FETÖ davası 7 Nisan'a ertelendi, System.String[]

KIRIKKALE'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan Kırıkkale Üniversitesi eski akademik ve idari personeli 20 tutuksuz sanığın yargılanması, 7 Nisan'a ertelendi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan Kırıkkale Üniversitesi eski akademik ve idari personeli 20 tutuksuz sanığın yargılanmasına bugün Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmada, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuksuz yargılanan sanıklardan M.K., A.Ç., D.E., M.I. ve T.B. ile avukatları hazır bulundu. A.B. İzmir'den, S.Y.A. ise Kahramanmaraş'tan Ses ve Görüntü Bilişim (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini talep etti. Sanıkların adli kontrollerinin kaldırılmasına ve yurt dışı yasaklarının devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 7 Nisan'a erteledi.


Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:58 Kaynak: DHA
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