Kırıkkale'deki FETÖ/PDY davasında 16 sanığın yargılanması sürüyor - Son Dakika

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan eski Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) çalışanları ile örgütün okul ve dersanelerinde görev yapan 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "Silahlı terör örgütüne üye olmak ve terörizmin önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından tutuksuz yargılanan sanıklar T.Ç, S.Ö, O.A, M.A, E.T, H.L, A.Ş, M.S.D, H.A, R.K, İ.K, Ş.Ö, A.P, A.Y, E.Ö. ve A.B. ile avukatları hazır bulundu.

Sanıklardan A.Y, savunmasında, "ByLock" kullandığı iddia edilen telefon hattını başkasının kendi adına çıkarttığını, kendisinin böyle bir hat almadığını ileri sürdü.

Üzerine kayıtlı hattan mahkemede haberdar olduğunu savunan A.Y, adli tıp raporunda da imzanın kendisine ait olmadığının ortaya çıktığını söyledi.

M.S.D. ise adına kayıtlı telefon hattını, çocuğunun dersaneden tanıdığı Halit isminde bir öğretmenin fakir öğrencilere vereceğini söylemesi üzerine aldığını iddia etti.

O dönemde GSM operatörünün emeklilere yönelik indirimi olduğunu ve bundan yararlanıp 2 hat alarak Halit ismindeki öğretmene verdiğini öne süren M.S.D, kendisinin bu hatları kullanmadığını ve "ByLock" yüklemediğini savundu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 31 Mart 2020'ye erteledi.